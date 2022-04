Talk talk talk La Gaîté Lyrique, 21 mai 2022, Paris.

Du samedi 21 mai 2022 au dimanche 22 mai 2022 :

Pour observer, comprendre et penser nos rapports avec les technologies et leur influence grandissante dans la société, les rencontres Talk talk talk proposent une série de discussions ouvertes et performées sur la décennie écoulée, tout en formant des hypothèses sur celle à venir.

Selon des thématiques chères à la Gaîté Lyrique, les artistes et universitaires en présence tenteront de rendre explicites les questionnements esthétiques, institutionnels, éducatifs, médiatiques et engagés qui traversent l’époque.

Ceci n’est pas un musée

Les défis d’une institution culturelle à l’heure post-internet. Avec Eli Commins, Jos Auzende, Benoît Rousseau, Sophie Pène.

Samedi 21.05.22, 14h-15h30

Depuis une décennie, une nouvelle génération de lieux culturels a vu le jour, accompagnant des pratiques artistiques émergentes et des attentes renouvelées de la part des publics. Pour la Gaîté Lyrique comme pour d’autres, quels défis s’inventent pour une institution culturelle à l’heure post-internet ?

Le futur, c’est plus ce que c’était

Comment les technologies nourrissent nos désillusions. Avec Antonio Casilli, Gwenola Wagon, Windows 93 Modération : Benjamin Gaulon et Dasha Ilina (collectif NØ).

Samedi 21.05.22, 16h30-18h

Il semble loin, le temps où internet et les nouvelles technologies étaient la promesse de plus de partage et de libertés. En quelques années,la concentration du flux mondial d’information et de production du hardware s’est cristallisée au profit d’une poignée d’entreprises. Heureusement, des voix alternatives se font entendre.

On se lève et on se bat

Engagements, arts et technologies. Avec Simone Thiébaut, Mariana Benenge, Fany Corral, Thomas Conchou.

Samedi 21.05.22, 19h-20h30

Les nouveaux espaces de l’art et du numérique ont-ils permis l’émergence de nouvelles voix militantes ? Depuis 10 ans, la montée en puissance des discours queer, féministes et décoloniaux semblent promettre la chute à venir du capitalisme et du patriarcat. Une lutte historique qui continue de s’inventer.

Dessine-moi un pixel

L’émergence d’une culture populaire post-internet. Avec La Horde, Caroline Delieutraz, Seumboy Vrainom Modération : Anna Tardivel et Maxime de Abreu (La Gaîté Lyrique)

Dimanche 22.05.22, 15h30-17h

Dans un monde surchargé d’images et de sons, le numérique et ses outils transforment nos rapports à l’art et

la culture, ainsi que nos façons de les pratiquer. De nouvelles esthétiques et de nouveaux langages s’inventent sous nos yeux, esquissant la possibilité d’une culture populaire post-internet.

On a appris en faisant

Un âge d’or pour l’apprentissage informel. Avec Shoboshobo, Tatiana Vilela Dos Santos, Anne Le Gall Modération : Louise Tourret (France Culture)

Dimanche 22.05.22, 17h30-19h

Le monde post-internet, c’est aussi le développement du savoir à travers la pratique, la fin de certaines hiérarchies éducatives, l’émergence d’une culture DIY, la prise en main des outils créatifs et éducatifs, et bien sûr l’avenir qu’on souhaite inventer autour de ces questions. Vivons-nous un âge d’or pour l’apprentissage informel ?

