Talk Show + English Teacher + Karaba F.C. L’international, 19 mai 2022, Paris.

Le jeudi 19 mai 2022

de 19h00 à 23h00

. payant Sur place : 10 EUR

Talk Show, c’est le quatuor londonien de post punk qui avait pu signer chez Yala ! Records (de Felix White des Maccabees) grâce au barbier d’Harrison Swann, l’un de ses membres.

TALK SHOW

En 2021, Talk Show a dévoilé Underworld, premier single de leur second EP prévu pour 2022 et produit par Joe Goddard et Al Doyle de Hot Chip. Avec ce titre, le quatuor continue de repousser les limites de sa musique, du genre et de ses conventions.

ENGLISH TEACHER

Une poignée de morceaux suffit parfois à flairer l’émergence d’un grand groupe : à ce petit jeu- là, le jeune quatuor de Leeds tape dans le mille. Armé de quelques singles addictifs, English Teacher déploie un large spectre électrique allant du post-punk incisif aux orages noise de Sonic Youth, le tout empreint d’une vraie coolitude indie importée des nineties. Parlé-chanté magnétique ou envolées mélodiques, la voix de Lily Fontaine fait merveille sur des guitares tantôt déliées tantôt distordues, une basse monstrueuse et des rythmiques à l’urgence nerveuse. Si l’on attend fébrilement un premier album, on sait déjà qu’on tient là une pépite brute du rock indé.

KARABA F.C.

“L’énergie du post-hardcore, la légèreté de l’indie rock des années 2000, la douce mélancolie du rock alternatif 90s : c’est ainsi qu’on pourrait tenter de résumer Karaba FC, jeune quatuor parisien au sens aigu du timing puisque formé fin 2019, pile à l’heure pour le grand nulle part musical de 2020. Peu importe : c’est entre les confinements que se construira leur premier EP Empty Rooms, mis en boîte début 2021 au studio Firgun de Fontainebleau et masterisé par Serge Morattel (Ventura, Untitled with drums). Et si vous les avez sûrement déjà croisés dans la fosse des salles de Paris ou d’ailleurs, c’est maintenant sur la scène qu’il faudra vous habituer à retrouver Karaba FC.”

L’international 5 rue Moret 75011 Paris

