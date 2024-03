TALK : Ritmos de Resistencia, la puissance politique du dancefloor Bar à Bulles Paris, mercredi 20 mars 2024.

Le mercredi 20 mars 2024

de 19h30 à 21h30

.Public adultes. payant

Dans le cadre de sa mission visant à décoloniser les musiques latino-américaines, Misantropical dévoile son quatrième talk, plongeant dans l’influence politique du dancefloor.

En tant que plateforme conçue par et pour les communautés immigrées, Misantropical nous invite à réfléchir à la responsabilité intrinsèque inscrite dans la célébration et au rôle pivot qu’elle doit assumer dans le domaine de la musique.

Cette session explorera la résistance et l’espace politique transformateur que les fêtes créées par des communautés immigrées et diasporiques occupent dans nos scènes locales. En explorant le lien historique indéniable entre la musique et les luttes mondiales, ce talk vise à susciter une prise de conscience sur l’impact profond que l’expression rythmique peut avoir en tant qu’agent de changement et de solidarité.

Intervenantes :

@choupetik – DJ, co-fondatrice de Misantropical

@raramarabbia – DJ, co-fondatrice de Misantropical

@disko.makrout – duo de DJs franco-algériennes

MISANTROPICAL est un collectif musical féministe, antiraciste et queer qui s’exprime à travers des rythmes latino-américains. Sa démarche vise à décoloniser la vision des musiques populaires de sa région, à se réapproprier leur racines et l’évolution de leur cultures. Elles organisent des soirées et des talks pour ressembler à sa communauté, partager et célébrer toutes ensemble.

Bar à Bulles 4 cité Véron 75018

Contact : https://fb.me/e/3AyvNBa2e https://fb.me/e/3AyvNBa2e https://link.dice.fm/misantropical

Lucia Gullco