Talk : Les différents visages de la bass music Bar à Bulles Paris, mercredi 21 février 2024.

Le mercredi 21 février 2024

de 19h00 à 20h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Breakbeat, drum n bass, dubstep, grime, IDM, jungle, UK Garage… découvrez les différents visages de la bass music !

Depuis quelques années, la volonté de mieux représenter les diversités sur la scène électronique s’est accompagnée par l’apparition des musiques de club dîtes déconstruites, courant symbolisé par le décloisonnement et l’hybridation des genres.

Longtemps pré dominées par deux grandes familles musicales que sont la house et la techno, nos programmations laissent aujourd’hui une place plus importante à la pluralité des esthétiques qu’incarne notamment la bass music.

Avec Elisa Do Brasil, Lisa More, Tatyana Jane, Jacky Jeane et Victor Dermenghem à la modération.

Bar à Bulles 4 cité Véron 75018 Paris

Contact : https://www.lamachinedumoulinrouge.com/les-differents-visages-de-la-bass-music/ https://fb.me/e/9pMUPija6 https://link.dice.fm/talktechnopol-fev24

Romain Guede