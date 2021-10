Nevers Galerie Outreloire Nevers, Nièvre TALK Jean Pierre Bort Vendredi 19 Nov à 18h30 Galerie Outreloire Nevers Catégories d’évènement: Nevers

« Peindre pour quitter l’instant. » Exposé de ma démarche en peinture de 1990 à 2021 Vendredi 19 Novembre à 18h30 GALERIE OUTRELOIRE 17 rue Ferdinand Gambon M° Mancini NEVERS 06 99 18 65 19

JP Bort , plasticien nivernais présentera 30 années de ses travaux Galerie Outreloire 17 rue Ferdinand Gambon 58000 NEVERS Nevers Nièvre

