Talk : Hip-Hop et figures criminelles La Place Paris, mercredi 17 janvier 2024.

Le mercredi 17 janvier 2024

de 19h30 à 22h00

.Tout public. Jusqu’à 10 ans. gratuit

Entrée libre

À l’occasion de la sortie de la série Netflix évènement Griselda Blanco (par le réalisateur de Narcos) sur la reine de la cocaïne et mentor de Pablo Escobar, un échange autour du livre retraçant son incroyable histoire !

Un Talk présenté par Riad Rachedi, avec la participation de Karim madani & Sameer Ahmad. Leur point de départ est d’explorer la fascination, jamais démentie

depuis les années 1980 jusqu’à nos jours, aux États-Unis comme en France, du

monde du hip-hop et du rap pour les « grandes » figures du monde

criminel : Pablo Escobar, famille Gambino, Cosa Nostra sicilienne, Bloods

et Crips, Franck Lucas, Bumpy Johnson et bien d’autres encore.

À travers

quelques albums significatifs et artistes emblématiques (Schoolly Dee, Nas,

Biggie, Jay-Z, Rick Ros…), ils nous racontent une autre histoire du rap, qui

s’écrit parfois elle aussi en lettres de sang et en lignes blanches.

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

Contact : https://laplace-paris.com/agenda/ https://laplace-paris.com/date/talk-griselda//

jsp