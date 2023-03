[Talk] Corps et musique : empouvoirement par le rap La Place Paris Catégories d’Évènement: île de France

[Talk] Corps et musique : empouvoirement par le rap La Place, 11 mars 2023, Paris. Le samedi 11 mars 2023

Laetitia Muong, co-dirigeante de D·I·V·A, l’agence créative pour les artistes qui s’identifient comme femmes et LBTQIA+, donnera la parole à un panel d’intervenant.e.s pour répondre à ces questions. Le rap et ses beats puissants envoûtent, désinhibent, donnent du courage et de la force. Pour les personnes qui s’identifient comme femmes et non binaires, il est à la fois exutoire et terrain de jeu. Comment se lient musique, corps et mouvements ? Que révèle le décryptage des attitudes et des gestes ? Quels stigmates portent les corps dans le rap ? Parmi d’autres qui ont fait l’histoire de cette musique, en quoi la figure de la vixen est-elle emblématique ? Retrouvez la programmation complète de la L2P Convention : https://l2pconvention.com/ La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris Contact : https://link.dice.fm/D546bd0004cc

