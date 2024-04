Talk avec Arnaud Delubac, cofondateur de Greenly station F Paris, mardi 2 avril 2024.

21st by CentraleSupélec accueille – en collaboration avec ses partenaires de l’ESSEC – Arnaud Delubac, cofondateur de Greenly pour sa prochaine session #AskMeAnything à STATION F.

Climate tech leader du bilan carbone, Greenly vient d’annoncer une levée en série B de 49 millions d’euros, pour s’imposer comme le leader mondial de la transition environnementale des entreprises.

Cette levée de fonds va permettre à Greenly d’aller encore plus loin et de renforcer davantage leur position sur ce marché en plein essor !

A suivre également sur ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=yFxKy9DlVB0

