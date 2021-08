Hyères Ecole Anatole Frane Hyères, Var Talitha Koum Ecole Anatole Frane Hyères Catégories d’évènement: Hyères

Talitha Koum, une drôle de sorcière pleine d’humour et d’amour fait le tour du monde pour raconter des histoires pleines de poésie et de tendresse. Dans « L’aveuglement de Pierre », vous découvrirez un jeune homme en quête d’une reine qui fasse de lui un roi fainéant. Dans « Le cadeau de Rachel », vous partirez voyager avec un vieil homme à la recherche du plus beau des cadeaux pour sa reine bien-aimée. École Anatole France À partir de 5 ans Durée : 1 h

Contes écrits et interprétés par Imelda Prévôt

