Paris Pan Piper , Paris Paris Talisk Pan Piper | Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Talisk Pan Piper | Paris, 3 décembre 2021, Paris. Talisk

Pan Piper | Paris, le vendredi 3 décembre à 20:00

580 jours après notre dernier concert, nous avons le plaisir de vous annoncer la venue de **Talisk** au Pan Piper Paris à l’occasion de la première soirée Paris Celtic Live de la saison 2021-2022 ! Récompensé à de nombreuses reprises au Royaume-Uni (« Groupe Folk de l’année 2017 » aux prestigieux MG Alba Scots Trad Music Awards ou encore « Meilleur espoir folk 2015 » aux BBC Radio 2 Folk Awards), Talisk est en train de devenir un des groupes majeurs de la scène folk britannique. Le groupe se produira à Paris dans une nouvelle formation, avec Benedict Morris au violon, Graeme Armstrong à la guitare et Mohsen Amini au concertina. On a hâte de toutes et tous vous retrouver ❤ ▶ Plus d’infos : [Talisk • Paris Celtic Live](https://www.facebook.com/events/282241780414970/) ▶ Billetterie : [[https://bit.ly/3uirepz](https://bit.ly/3uirepz)](https://bit.ly/3uirepz)

Prévente 20,00 €

Paris Celtic Live – Concerts folk et celtiques au Pan Piper à Paris Pan Piper | Paris 2-4 impasse Lamier, 75011 Paris Paris Paris 11e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T20:00:00 2021-12-03T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Pan Piper , Paris Adresse 2-4 impasse Lamier, 75011 Paris Ville Paris lieuville Pan Piper , Paris Paris