Talin Maas SUNSET, 16 mars 2023, PARIS.

Talin Maas SUNSET. Un spectacle à la date du 2023-03-16 à 20:30 (2023-03-16 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Jeune chanteuse et compositrice d’origine arménienne-allemande, Talin Maas est aujourd’hui installée à Marseille où elle prépare actuellement son premier EP. Elle navigue dans ses compositions entre la neo soul et le jazz d’aujourd’hui, inspirée par des artistes allant de Hiatus Kaiyote à Cleo Sol, en passant par Theo Croker, Tank and The Bangas ou encore la scène jazz londonienne autour d’artistes tels que Yazmin Lacey, Ego Ella May, Sophie Faith ou Yussef Kaamal. Fascinée par les relations humaines dans toutes ses formes, Talin écrit sur ce qu’elle observe autour d’elle, en elle, chez les autres. En naviguant entre chansons intimistes et une énergie communicative, elle est accompagnée par des jeunes musiciens et musiciennes issu/e/s de la scène jazz marseillaise : Benoît Moreau à la guitare, Jérémi Martinez à la batterie, Marine Garcia aux claviers et Paul Philibert à la basse. Après avoir notamment fait la première partie du trompettiste Ibrahim Maalouf en décembre dernier, Talin joue ses compositions avec son live band au Sunset Sunside pour la première fois à Paris.

SUNSET PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

