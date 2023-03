Talia Billig Sunset vocal session SUNSIDE, 26 avril 2023, PARIS.

Talia Billig Sunset vocal session SUNSIDE. Un spectacle à la date du 2023-04-26 à 19:30 (2023-04-26 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

S’appuyant sur sa récente nomination aux Grammy Awards, Taali revient avec un magnifique ensemble de 13 titres qui suscite immédiatement des comparaisons avec les héros aux affinités musicales similaires tels que Regina Spektor, Beck et Sufjan Stevens. Écrit, produit et interprété par Taali entre New York, Los Angeles, Amsterdam et Sfinari, « Taali » est une exploration profondément résonnante de l’amitié, de l’amour, de la perte et finalement de la victoire. L’album a été arrangé par plusieurs musiciens de renom, tels que le bassiste primé aux Grammy Awards, Ben Williams, le batteur de rock indépendant Dustin Kaufman, ainsi qu’un quatuor à cordes de chambre arrangé par Taali.

Votre billet est ici

SUNSIDE PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

