Cinéma Ermitage, le dimanche 5 juin à 11:15

Jouant des frontières entre réalité et fiction, _Tales of a Sea Cow_ décrit la redécouverte fictive, le long des côtes du Groenland, de la rhytine de Steller (ou vache de mer), un mammifère marin aujourd’hui disparu, exterminé par l’homme au 18e siècle. Le film retrace le processus de recherches visant à obtenir une analyse de l’enregistrement des chants de l’animal, et interroge par là nos interprétations de la nature. Carte blanche au projet de recherche porté par Anne-Violaine Houcke “temps réInventés : Cinéma, Antiquités, ARchéologie (ICAAR)” (labex Les passés dans le présent – Université Paris Nanterre) _Tales of a Sea Cow_, Etienne de France, 2012 © Etienne de France

Gratuit pour les moins de 26 ans ////// 1 séance : 5 € (sur place et en ligne sur www.ermitage.cineparadis.fr) ////// 2 séances préachetées : 8 € (à la caisse du cinéma uniquement) ////// 4 séances préachetées : 12 € (à la caisse du cinéma uniquement)

. Cinéma Ermitage 6 Rue de France 77300 Fontainebleau Fontainebleau Seine-et-Marne

2022-06-05T11:15:00 2022-06-05T13:00:00

