Talents for the Planet : le salon des métiers d’un monde qui change Parc Floral de Paris Paris, mercredi 6 mars 2024.

Le mercredi 06 mars 2024

de 09h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

TALENTS FOR THE PLANET, le salon des emplois et formations aux métiers de la transition écologique et sociétale, revient pour sa 4ème édition le 6 mars prochain au Parc Floral de Paris.

L’objectif ? Accélérer la transition écologique et sociétale et préparer aux métiers de demain pour permettre à chacun d’agir et trouver sa place dans un monde en transformation.

Retrouvez 10 univers adaptés aux enjeux de la transition : Territoires d’Avenirs, Économie Circulaire, Biodiversité et Ressources, Tech & Industrie, Stratégie et Finance Durable, Consommation Responsable, Nouveaux Récits, Engagement, Formations, Coaching et Recrutement.

Conférences, ateliers solutions et pédagogiques, animations : que vous soyez lycéen, étudiant, actif, en reconversion ou professionnel du développement durable, ce salon est fait pour vous !

Parc Floral de Paris Route de la Pyramide 75012 Paris

Contact : https://www.talentsfortheplanet.fr/ https://www.facebook.com/talents4planet https://www.facebook.com/talents4planet https://www.talentsfortheplanet.fr/sinscrire/?mtm_campaign=Qfap

