Talents de montagnards Kruth, 26 novembre 2022, Kruth.

Talents de montagnards

Kruth Haut-Rhin

2022-11-26 – 2022-11-26

Kruth

Haut-Rhin

Kruth

0 EUR Rejoignez le ski club Kruth et leur manifestation Talents de montagnards !

Vous y trouverez différentes saveurs parmi lesquelles vins et jus de pommes chauds, crêpes et autres délices, mais également plusieurs stands offrant artisanat, décorations de Noël, bredalas, miels… le tout dans une ambiance chaleureuse d’un Noël en montagne.

Menu pâté en croûte – salade, fromage, dessert samedi soir et dimanche midi sur réservation.

Rejoignez le ski club Kruth et leur manifestation Talents de montagnards !

Vous y trouverez différentes saveurs parmi lesquelles vins et jus de pommes chauds, crêpes et autres délices, mais également plusieurs stands offrant artisanat, décorations de Noël, bredalas, miels… le tout dans une ambiance chaleureuse d’un Noël en montagne.

Menu pâté en croûte – salade, fromage, dessert samedi soir et dimanche midi sur réservation.

+33 6 14 30 84 68

Kruth

dernière mise à jour : 2022-11-22 par Office de tourisme de la vallée de Saint-Amarin