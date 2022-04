Talents de femmes – Salon de la création et de l’artisanat d’art au féminin Chauray Chauray Catégories d’évènement: Chauray

Deux-Sèvres

Talents de femmes – Salon de la création et de l’artisanat d’art au féminin Chauray, 30 avril 2022, Chauray. Talents de femmes – Salon de la création et de l’artisanat d’art au féminin Chauray

2022-04-30 – 2022-04-30

Chauray Deux-Sèvres Chauray 3 EUR 7éme édition du salon de la création et de l’artisanat au féminin, et toujours depuis son origine dans le cadre grandiose du Temple de CHAURAY. L’occasion de venir échanger avec des femmes passionnées, détentrices d’un savoir-faire d’excellence dans des domaines aussi variés que le cuir, le verre, le livre, l’ameublement et la décoration, ou encore la peinture, le carton, la broderie, les bijoux etc… Source texte : www.sortiraniort.fr 7éme édition du salon de la création et de l’artisanat au féminin, et toujours depuis son origine dans le cadre grandiose du Temple de CHAURAY. L’occasion de venir échanger avec des femmes passionnées, détentrices d’un savoir-faire d’excellence dans des domaines aussi variés que le cuir, le verre, le livre, l’ameublement et la décoration, ou encore la peinture, le carton, la broderie, les bijoux etc… Source texte : www.sortiraniort.fr 7éme édition du salon de la création et de l’artisanat au féminin, et toujours depuis son origine dans le cadre grandiose du Temple de CHAURAY. L’occasion de venir échanger avec des femmes passionnées, détentrices d’un savoir-faire d’excellence dans des domaines aussi variés que le cuir, le verre, le livre, l’ameublement et la décoration, ou encore la peinture, le carton, la broderie, les bijoux etc… Source texte : www.sortiraniort.fr SALON TALENTS DE FEMMES

Chauray

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Chauray, Deux-Sèvres Autres Lieu Chauray Adresse Ville Chauray lieuville Chauray Departement Deux-Sèvres

Chauray Chauray Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chauray/

Talents de femmes – Salon de la création et de l’artisanat d’art au féminin Chauray 2022-04-30 was last modified: by Talents de femmes – Salon de la création et de l’artisanat d’art au féminin Chauray Chauray 30 avril 2022 Chauray Deux-Sèvres

Chauray Deux-Sèvres