Talents de Femmes – Exposition Tréguier, 5 mars 2022, Tréguier.

La quatrième édition de « Talents de femmes » regroupera quatorze créatrices et exposantes sélectionnées pour leurs talents : ment : Charlotte Poudroux, Margaux Deprez, Florence Chabrerie, photographes ; Martine Toudic, artiste textile, C. Michot, raku ; Xénia, poterie ; Anne Desblache, travail sur les algues ; Maryvonne, création, objets décoratifs ; Elisa-beth Schlossberg, illustratrice, Anne-Sophie Cottrais et Jocelyne Ménard, peintres, CharlotteTosani, meubles, Zephir de soie, modiste et Mona, fusain et sanguines. Chacune sélectionnera une œuvre d’une valeur de 50 € sur son stand que les visiteurs tenteront de remporter grâce à une tombola mise en place. Le vernissage aura lieu vendredi 4 mars à 18h. Entrée libre.

