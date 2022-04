Talents de chez nous Tergnier Tergnier Catégories d’évènement: Aisne

Tergnier Aisne Tergnier Retrouvez le jeudi 16 juin à 20h30 au Centre Culturel de Tergnier la Cie Topaze pour deux représentations théâtrales. La pièce de théâtre “Délires sur canapé” raconte la vie de Benoît, au travers d’échanges avec sa psychologue, peu orthodoxe… Immersion dans un monde largement fantasmagorique où animaux et objets ont la parole. Tarifs respectifs des représentations :

Adulte : 8€

