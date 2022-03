Talents de Belfortaines Belfort Belfort Catégories d’évènement: Belfort

Territoire de Belfort

Talents de Belfortaines Belfort, 8 mars 2022, Belfort. Talents de Belfortaines Maison du Peuple 1 Place de la Résistance Belfort

2022-03-08 20:00:00 – 2022-03-08 22:00:00 Maison du Peuple 1 Place de la Résistance

Belfort Territoire-de-Belfort EUR • 1ère partie : Entre filles

Ce groupe vocale de 40 femmes chante l’égalité femme-homme avec humour et fantaisie dans un tourbillon revigorant et rafraîchissant. • 2ème partie : AD’LINE

Auteure, compositrice, chanteuse, guitariste et Belfortaine, dans son univers Pop, Rock, Folk, Ad’line aborde le monde au féminin. Entrée gratuite sur réservation : https://www.billetweb.fr/journee-internationale-des-droits-des-femmes1 +33 3 84 54 24 24 https://www.billetweb.fr/journee-internationale-des-droits-des-femmes1 • 1ère partie : Entre filles

