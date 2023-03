Talent d’art vous offre ses Journées des métiers d’art TALENTS D’ART Metz Catégories d’Évènement: Metz

Talent d’art vous offre ses Journées des métiers d’art TALENTS D’ART, 31 mars 2023, Metz. Talent d’art vous offre ses Journées des métiers d’art 31 mars – 2 avril TALENTS D’ART Le magasin TALENTS D’ART accueillera des artisans qui expliqueront leur technique dans les domaines de la décoration comme dans ceux du verre et notamment de la pâte de verre au processus complexe et passionnat, de la décoration.

Le verrier créera, en utilisant la technique TIFFANY, une étoile et un cache pot. Une vidéo vous expliquera les différentes étapes de la création d’une pâte de verre.

Une créatrice de composition créera un tableau en fleurs et herbes séchées, de la conception à la réalisation. TALENTS D’ART 21, en Fournirue Metz 57014 Nouvelle Ville Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://www.facebook.com/talentsdartmetz »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.talentsdart.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T18:30:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 verrier peintre Pièces en verre fusé et Tiffany

