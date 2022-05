Talents Aix-en-Provence, 5 mai 2022, Aix-en-Provence. Talents Galerie Jean-Louis Ramand 8 rue Cardinale Aix-en-Provence

2022-05-05 – 2022-07-02 Galerie Jean-Louis Ramand 8 rue Cardinale

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Pour ce premier acte les artistes présentés sont : Audrey Casalis – Julien Comte-Gaz – Johann Fournier – Fabien Granet – Marie Havel – Suzanne Moxhay – Claire Nicolet -Jean Philippe Roubaud – Marie Vandooren Pour l'ouverture de son nouvel espace à Aix-en-Provence, la Galerie Jean-Louis Ramand présentera une sélection des artistes qu'elle défend depuis des années. contact@galeriejeanlouisramand.com +33 6 01 79 27 86 https://www.galeriejeanlouisramand.com/

