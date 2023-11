Camille et Julie Berthollet L’ECRIN, 25 mai 2024, TALANT.

Camille et Julie Berthollet L’ECRIN. Un spectacle à la date du 2024-05-25 à 20:00 (2024-01-13 au ). Tarif : 39.5 à 39.5 euros.

Institut Aulnaysien du Développement Culturel (LIC.1-930838 / 3-930839) présente ce spectacle. Camille et Julie Berthollet Samedi 13 janvier – 20h30 Musique Classique Camille et Julie Berthollet sont de retour avec un nouvel album sorti à l’automne 2023. Cette tournée est un retour aux racines avec un programme composé des plus grands titres de leur répertoire de cœur : la musique classique. Le duo virtuose offre ici une version intimiste des plus belles mélodies du genre. Informations pratiques ou particulières :Afin de vous offrir le meilleur accueil possible, nous invitons les personnes à mobilité réduite et leurs accompagnateurs à nous contacter directement au 01 58 03 92 75 pour effectuer l’achat des billets. Ouverture du guichet les soirs de spectacles 1h avant le début de la représentation. Camille Berthollet, Julie Berthollet Camille Berthollet, Julie Berthollet

L’ECRIN TALANT Rond Point de l’Europe Côte-dOr

