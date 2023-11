Ten Years After L’ECRIN, 20 mars 2024, TALANT.

Ten Years After L’ECRIN. Un spectacle à la date du 2024-03-20 à 20:30 (2024-03-20 au ). Tarif : 32.0 à 32.0 euros.

Les héros de Woodstock en ’69, TEN YEARS AFTER, sont de retour à Talant. Les membres originaux fondateurs du groupe, Ric LEE, Chick CHURCHILL, avec Colin HODGKINSON (ex Jon Lord, Spencer Davis, Emerson, Lake & Palmer, Keith Richards,…est le bassiste depuis une bonne décennie. Le phénomène, Marcus BONFANTI, véritable clône d’Alvin LEE, véritable Paganini de la Gibson à 6 cordes, pourra vous faire renaître l’énergie, la vélocité, le show, en un mot « LA CLASSE » du groupe initial; Ensemble ils ont produit un CD « The Name Remains The Same » mais nous pouvons vous assurer qu’il n’y a pas que le nom qui est resté le même, le Blues, le Rock, la générosité sont aussi restés les mêmes. Vous avez Rendez-vous, avec ces gars qui ont marqué le plus grand festival de Pop Music que le monde ait connu, WOODSTOCK ’69. ICONES EN MARCHE, OBLIGATION D’ ASSSISTER A CE PHENOMENE! Ten Years After Ten Years After

L’ECRIN TALANT 1 Chemin des Aiges Côte-dOr

32.0

EUR32.0.

