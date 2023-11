Changer l’Eau des Fleurs L’ECRIN, 8 mars 2024, TALANT.

Changer l’Eau des Fleurs L’ECRIN. Un spectacle à la date du 2024-03-08 à 20:00 (2024-01-25 au ). Tarif : 30.2 à 30.2 euros.

COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE PLATES V-R-2020-002172/V-R-2020-002173 PRESENTE CE SPECTACLE CHANGER L’EAU DES FLEURS Théâtre contemporainTout public Durée : 1h15Prix Maison de la Presse, Prix Jules Renard, Prix des lecteurs du Livre du Poche Adapté du roman de Valérie Perrin – plus de 1,3 million de lecteurs, traduit dans le monde entier. Changer l’eau des fleurs, magnifiquement mis en scène par Salomé Lelouch et Mikaël Chirinian, est un hymne au merveilleux des choses simples.Violette est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Son quotidien est rythmé par son travail et les confidences des gens de passage. Un jour, parce qu’un homme découvre que sa mère veut être enterrée auprès d’un inconnu, tout bascule. Valérie Perrin nous fait partager l’histoire intense d’une femme qui, malgré les épreuves croit obstinément au bonheur, avec ce talent rare de rendre l’ordinaire exceptionnel. Metteur en scène : Salomé Lelouch, Mikaël Chirinian Distribution : Caroline Rochefort, Morgan Perez, Frédéric Chevaux en alternance avec Jean-Paul Bezzina N° téléphone accès PMR : 01 39 32 66 06Arrêt de train : Franconville/ Le Plessis Bouchard puis 15 minutes de marche. Plusieurs parking payant à proximité mais gratuit à partir de 19h00 Caroline Rochefort, Mikaël Chirinian, Morgan Perez, Salomé Lelouch

