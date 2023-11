MISSISSIPPI JUKE AMBASSADORS L’ECRIN, 7 novembre 2023, TALANT.

MISSISSIPPI JUKE AMBASSADORS L’ECRIN. Un spectacle à la date du 2023-11-07 à 20:30 (2023-11-07 au ). Tarif : 24.8 à 24.8 euros.

Mississippi Juke Blues Ambassadors : 7 artistes qui viennent et sont la « crème » du Blues de Clarkesdale.Résidents réguliers du Red’s Lounge et du Ground Zero, The Cornlickers, groupe mythique (ex back band du légendaire Big Jack Johnson), augmentés de Carlos Elliot Jr, R.L. Boyce et Anthony « Big A » Sherrod seront à Talant, invités par JAGOBLUES; Le Blues à l’état PUR, VERIDIQUE, The REAL DEAL. Sachez que si vous ne pouvez pas aller dans le Deep South, et bien, JAGOBLUES, vous l’amène sur un plateau.

Votre billet est ici

L’ECRIN TALANT 1 Chemin des Aiges Côte-dOr

24.8

EUR24.8.

Votre billet est ici