Auxerre Yonne La Compagnie de théâtre Oxymore, préoccupée par le dérèglement climatique, propose des expériences artistiques atypiques, citoyennes et participatives à ses spectateur.rice.s afin de questionner ensemble cette problématique. Un spectacle participatif ainsi que des ateliers de la Fresque du Climat a destination des populations de manière à sensibiliser aux enjeux climatiques par le biais de l’art. https://www.compagnie-oxymore.net/eco-tournee La Compagnie de théâtre Oxymore, préoccupée par le dérèglement climatique, propose des expériences artistiques atypiques, citoyennes et participatives à ses spectateur.rice.s afin de questionner ensemble cette problématique. Un spectacle participatif ainsi que des ateliers de la Fresque du Climat a destination des populations de manière à sensibiliser aux enjeux climatiques par le biais de l’art. Auxerre

