Talamh Natural Folk Le coquelicot Fougères, jeudi 8 février 2024.

Talamh Natural Folk Le coquelicot Fougères Ille-et-Vilaine

Talamh, la Terre, le territoire si le mot est issu de la langue gaélique, les cinq musiciens qui composent ce nouveau projet sont bels et bien français. C’est en terre bretonne qu’il prend racine, tandis que les influences musicales du groupe visent de plus vastes territoires, pour former un son folk unique. Natural Folk, le terme est lancé. Au-delà de l’étiquette fourre-tout que le terme renferme, la musique de Talamh puise son inspiration dans la grande tradition folk Nord-américaine, d’Hank Williams à Joan Baez en passant par la jeune génération comme The Lumineers ou les britanniques de l’excellent Mumford & Sons. Leur style, défini en Natural Folk, rend hommage à la terre dans toutes les variations de son étymologie. Le jeu des instruments acoustiques, -guitare, banjo, violon-, soutenu par la section rythmique (basse, batterie), porte de puissantes envolées sur des textes épurés, soulignés par de solides harmonies vocales. Talamh ne prétend ainsi pas ré-inventer la musique folk il la sublime. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-08 21:00:00

fin : 2024-02-08 22:30:00

Le coquelicot 18 Rue de Vitré

Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne

L’événement Talamh Natural Folk Fougères a été mis à jour le 2024-02-02 par OT FOUGERES