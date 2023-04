Fête de l’Huître au port de Talais Port de Talais, 8 juillet 2023, Talais.

Venez fêter l’huître au Port de Talais !

Randonnées pédestres au départ du Port de Talais.

2 parcours de 8 et 12 km à travers Talais, son centre du village, ses abords, son port, les mattes, la digue, l’activité ostréicole de Baluard….

Début des inscriptions à 8h. Participation aux frais 3 €. Départ 9h.

11h30 vin d’honneur avec dégustation d’huîtres.

Vide grenier et animation toute la journée.

Restauration dans les guinguettes !.

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-08 23:00:00. .

Port de Talais

Talais 33590 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and celebrate the oyster at the Port of Talais!

Walking tours starting from the Port of Talais.

2 routes of 8 and 12 km through Talais, its village center, its surroundings, its port, the mattes, the dike, the oyster activity of Baluard….

Registration begins at 8am. Participation in the costs 3 ?. Departure at 9am.

11:30 am wine of honor with tasting of oysters.

Flea market and animation all day long.

Restoration in the guinguettes!

¡Venga a celebrar la ostra en el Puerto de Talais!

Excursiones a pie con salida desde el puerto de Talais.

2 recorridos de 8 y 12 km por Talais, su centro urbano, sus alrededores, su puerto, las matas, el dique, la actividad ostrícola de Baluard….

La inscripción comienza a las 8 de la mañana. Participación en los costes 3€. Salida a las 9 de la mañana.

11.30 h Recepción de vinos con degustación de ostras.

Mercadillo y espectáculos durante todo el día.

¡Catering en las guinguettes!

Feiern Sie die Auster am Port de Talais!

Wanderungen ab dem Hafen von Talais.

2 Strecken von 8 und 12 km durch Talais, seinen Dorfkern, seine Umgebung, seinen Hafen, die Matten, den Deich und die Austernzucht von Baluard…..

Beginn der Einschreibung um 8 Uhr. Beteiligung an den Kosten 3 ? Abfahrt 9 Uhr.

11.30 Uhr Ehrenwein mit Austernverkostung.

Flohmarkt und Animation den ganzen Tag.

Verpflegung in den Guinguettes!

Mise à jour le 2022-12-07 par OT Médoc Atlantique