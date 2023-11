MARCHÉ AUX TRUFFES ET PRODUITS DE L’AUDE Talairan, 3 février 2024, Talairan.

Talairan,Aude

9 H 30 : Ouverture de la vente des truffes, au fil de la matinée jusqu’à 12h30. Toutes les truffes mises en vente sont triées et contrôlées.

La culture et la récolte de la tuber melanosporum (alias truffe) sont devenues une réalité dans l’Aude. 500 Audois sont maintenant rassemblés en association pour faire partager leur passion du diamant noir..

2024-02-03 09:30:00 fin : 2024-02-03 12:30:00. .

Talairan 11220 Aude Occitanie



9:30 am: Truffle sales open throughout the morning until 12:30 pm. All truffles for sale are sorted and inspected.

Growing and harvesting tuber melanosporum (aka truffles) has become a reality in the Aude. 500 Aude residents have now formed an association to share their passion for the black diamond.

9.30 h: Apertura de la venta de trufas durante toda la mañana hasta las 12.30 h. Todas las trufas a la venta son clasificadas y controladas.

El cultivo y la recolección de la tuber melanosporum (trufa) se han convertido en una realidad en el Aude. 500 habitantes del Aude se han asociado para compartir su pasión por el diamante negro.

9.30 Uhr: Eröffnung des Trüffelverkaufs, im Laufe des Vormittags bis 12.30 Uhr. Alle zum Verkauf angebotenen Trüffel werden sortiert und kontrolliert.

Der Anbau und die Ernte von Tuber melanosporum (alias Trüffel) sind im Departement Aude zu einer festen Größe geworden. 500 Audois haben sich nun in einem Verein zusammengeschlossen, um ihre Leidenschaft für den schwarzen Diamanten zu teilen.

Mise à jour le 2023-11-24 par A.D.T. de l’Aude / ADT 11