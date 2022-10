Tal ouzh Tal et Stabilaat Luskañ TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Tal ouzh Tal et Stabilaat Luskañ TNT – Terrain Neutre Théâtre, 14 octobre 2022, Nantes. 2022-10-14

Horaire : 20:30 21:05

Gratuit : non 13 € / 9 € réduit(hors frais de location)Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr Danse. La remise en question est un passage auquel nous sommes tous confrontés dans nos vies. Nous avons tous en nous des émotions et des ressentis mais le regard des autres et la pression sociale engendrent en nous des réactions qui diffèrent en fonction du contexte. Dans cette soirée, deux courtes pièces sont proposées dans le but d’observer le langage corporel et mettre en scène un mouvement combiné avec certaines émotions comme le doute, la timidité, mais aussi la force et la confiance en soi. Deux histoires simples mais pleines de rebondissements. Interprété par Maëva Vitrac, Anaïs Onillon et Maryse ChesseronChorégraphie créée par Antoine Normand Durée : 35 min. TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

