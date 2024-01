Fresque de l’Economie Circulaire à Lille Takk Lille, mercredi 31 janvier 2024.

Fresque de l’Economie Circulaire à Lille Participez à un atelier de La fresque de l’Économie circulaire pour mieux comprendre les enjeux liés à l’utilisation des ressources naturelles Mercredi 31 janvier, 09h00 Takk

Quelles sont les ressources en tension? Quels impacts génèrent notre consommation ?

Comment puis-je contribuer dans mon quotidien? Comment les entreprises peuvent-elles faire évoluer leurs modèles ?

Vous êtes curieux de découvrir les réponses et en savoir plus sur le changement climatique, la perte de biodiversité, l’épuisement des ressources ou encore la pollution générée par les activités humaines et vous avez envie d’agir ? Venez participer à un atelier de la Fresque de l’économie circulaire pour en apprendre plus, et trouvez des pistes d’action concrètes !

Takk 66 Rue d'Esquermes, 59000 Lille