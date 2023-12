Fresque du climat chez Takk Café à Lille Takk Lille, 9 janvier 2024, Lille.

Début : 2024-01-09T09:00:00+01:00 – 2024-01-09T12:30:00+01:00

Fin : 2024-01-09T09:00:00+01:00 – 2024-01-09T12:30:00+01:00

Démarrez 2024 avec de nouvelles résolutions: venez comprendre les tenants et aboutissants du dérèglement climatique!

Face à l’urgence climatique, l’objectif de la Fresque est de former le plus grand nombre aux enjeux climatiques pour que chacun.e puisse décrypter les informations et agir efficacement sur le plan individuel et collectif. La Fresque du Climat permet aux novices comme aux expert.es de découvrir ou approfondir leur connaissance de ce sujet.

✏️ L’atelier

Pendant 3h, l’atelier rassemble des participant·es et fait appel à la créativité et à l’intelligence collective du groupe pour reconstituer les liens de cause à effet composant la Fresque.

Un.e animateur.rice encadre les équipes afin de les guider durant l’atelier, d’assurer une bonne communication entre les membres et de donner des explications supplémentaires.

☀️ Déroulé

Réflexion (1h30) : découvrir et mettre en lien les cartes pour co-construire la fresque.

Créativité (30min) : décompresser, s’approprier la fresque et créer un esprit d’équipe en l’illustrant.

Debrief (1h) : échanger sur ses émotions, questions, et dessiner des solutions individuelles et collectives.

Pensez à arriver 10mn avant ! Merci.

TAKK est un lieu de vie de quartier, faisant café et restauration, vous pouvez rester sur place après l’event pour vous restaurer ou travailler si besoin !

⚠️ L’atelier est donnés par un bénévole et proposé au tarif conscient.

Qu’est-ce que le tarif conscient :

c’est un don : il permet à chaque personne de donner ce qu’elle peut/veut donner, en fonction de sa situation, ses contraintes.

la valeur minimale est de 1€

Voici les tarifs recommandés : 15€ (classique) – 5€ (étudiants/demandeurs d’emploi)

Ce don permet de couvrir en partie les coûts occasionnés par l’évènement (matériel, lieu, autres)

