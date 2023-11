Kids day Takk Lille, 18 novembre 2023, Lille.

Kids day Samedi 18 novembre, 10h00 Takk Entrée libre

Samedi 18 novembre Takk lance sa 1ère édition de La Kids Day !

Au programme, une journée dédiée aux enfants avec un marché de créateurs, un atelier de création de doudou avec @atelier_zut_france , un concours de dessin et l’heure du conte !

Et takk ouvert normalement pour vos petits déjeuners, déjeuners et goûters.

Gardez bien la date en tête !

Avec:

@friperiekids_beaugosses , @atelier_zut_france , @giselle_et_rose , @leshabits.extraordinaires , @knapfla , @vieillepaillette , @lilikiwi.france , @latelierdeclr , @linott_insta

Takk 66 rue d’Esquermes Lille 59037 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T18:30:00+01:00

