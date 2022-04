Takfarinas Marseille 15e Arrondissement Marseille 15e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Takfarinas Marseille 15e Arrondissement, 25 juin 2022, Marseille 15e Arrondissement. Takfarinas Théâtre de la Sucrière 246 rue de Lyon Marseille 15e Arrondissement

2022-06-25 21:00:00 – 2022-06-25 Théâtre de la Sucrière 246 rue de Lyon

Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 15e Arrondissement Nous avons l’immense joie d’annoncer la présence de Takfarinas pour la soirée de clôture de cette 17e édition ! Il vous présentera son nouveau spectacle avec son excellente équipe de musiciens !



Vous aurez l’occasion d’entendre quelques-unes de ses nouvelles compositions extraites de son dernier album !



Festival Tamazgha #17 / soirée clôture. Théâtre de la Sucrière 246 rue de Lyon Marseille 15e Arrondissement

