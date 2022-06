« Takenn ha takenn » de Gonzalo Bustos Brest, 3 juin 2022, Brest.

« Takenn ha takenn » de Gonzalo Bustos Rue Émile Zola Auditorium du Conservatoire Brest

2022-06-03 19:30:00 – 2022-06-03 21:00:00 Rue Émile Zola Auditorium du Conservatoire

Brest 29200

Création musicale regroupant sept pièces pour élèves instrumentistes solistes, orchestres, chœurs et électronique.

– La résidence de Gonzalo Bustos

Depuis 3 ans, le conservatoire accueille, en résidence, le compositeur et chef d’orchestre Gonzalo Bustos, également directeur de l’ensemble contemporain Sillages.

S’il a déjà composé et dirigé deux pièces pour l’ensemble professionnel Entre Sable & Ciel du conservatoire (« Adagio pour Haïdée », en 2020 et Puentes de Plata » en mars 2022 dans le cadre du festival Electrocution avec des musiciens de l’ensemble Sillages) le fil rouge de sa résidence s’inscrit également dans l’écriture de pièces pédagogiques pour les élèves.

– Takenn ha takenn

Takenn ha Takenn (*goutte à goutte en breton) renvoie à la mesure du temps (écho au système de mesure d’horloge à eau). Le sujet pédagogique s’est principalement appuyé sur le rythme et la pulsation avec une volonté de brasser les différents niveaux d’élèves. Gonzalo Bustos a ainsi composé cinq concertos « pensés » à l’origine pour jeunes solistes débutants, accompagnés par des orchestres de 3e cycle ainsi qu’une pièce pour chœur mixte et une pièce pour chœur et électronique. Un projet d’ampleur qui a permis de fédérer les équipes en croisant les différents départements et un grand nombre d’élèves dans la durée.

Et l’aventure a démarré il y a 3 ans. Gonzalo Bustos a travaillé sous forme d’ateliers au sein des cours de formation musicale et de pratique instrumentale avec les jeunes élèves (en 1er et 2ecycle au départ du projet) et leurs professeurs, pour rentrer dans un processus d’écriture « sur mesure », suivre et accompagner les instrumentistes dans la construction et l’appropriation des pièces, tout ce temps, jusqu’à aujourd’hui. Les grands ensembles de 3e cycle (Harmonie Ouessant et orchestre à cordes Accords d’Iroise) ont, quant à eux, reçu leurs partitions il y a quelques semaines. Côté chœurs, le processus de création s’est déroulé similairement avec des adaptations tout au long de la résidence.

Ce projet est une occasion unique, pour les élèves, de rencontrer la musique contemporaine, de vivre sur du long terme toutes les étapes d’un processus de création artistique et de travailler avec un compositeur et chef d’orchestre de renommée internationale. Rendez-vous le 3 juin pour la restitution de ce travail de 3 ans.

– Programme

Le concert sera ponctué d’interventions de Gonzalo Bustos pour évoquer les pièces.

Takenn ha takenn #1 : pour violon, 2 pianos, percussions et Harmonie Ouessant

Takenn ha takenn #5 : pour consort de flûtes à bec, 2 pianos à quatre mains, orgue, percussions et Harmonie Ouessant

Takenn ha takenn #3 : pour 2 violoncelles et Harmonie Ouessant

Takenn ha takenn #6 : pour chœur mixte et 2 pianos

Takenn ha takenn #4 : pour 4 contrebasses et orchestre à cordes Accords d’Iroise

Takenn ha takenn #2 : pour alto, accordéon et orchestre à cordes Accords d’Iroise

Takenn ha takenn #7 : pour chœur et électronique

– Gonzalo Bustos

Compositeur et chef d’orchestre. Après des études à l’Université de Cordoba (Argentine), il s’installe à Paris et poursuit sa formation en composition avec Martin Matalon (Conservatoire de la Courneuve-Aubervilliers). Il entre ensuite à la Haute École de Musique de Genève, avec Michael Jarrell.

En 2016/2017, il suit le cursus de composition et d’informatique musicale à l’IRCAM avec Hector Parra. Il bénéficie également de nombreuses masterclasses (Ensemble Modern Kaspar de Roo, Peter Eotvos, François Xavier Roth, Kaija Saariaho, Tristan Murail…) Investi dans la transmission, il participe à de nombreux projets pédagogiques pour lesquels il reçoit le Prix SACEM 2015. Inspiré par le processus de travail de la sculpture, ses intérêts portent principalement sur la continuité du mouvement, la notion des enchainements dans une dimension temporelle, et la polarité entre une proximité émotionnelle…Il dirige actuellement l’orchestre symphonique au conservatoire à rayonnement régional de Rennes. Il est directeur artistique de l’Ensemble Sillages depuis 2020.

Entrée libre et sans réservation.

conservatoire-de-musique@brest-metropole.fr +33 2 98 00 89 99

Rue Émile Zola Auditorium du Conservatoire Brest

