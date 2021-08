Couffoulens Couffoulens Aude, Couffoulens TAKE THE BISCUIT Couffoulens Couffoulens Catégories d’évènement: Aude

Durée: 1h Take the Biscuit est un trio composé d’un guitariste, d’un batteur et d’une chanteuse trompettiste. Leur spécialité ? Les mashups ! (plusieurs titres au sein d’une même chanson). Une transgression qui déroute et éveille la curiosité des publics qui reconnaissent peu à peu Nina Simone, Led Zeppelin, Oasis, Mathieu Chédid, Chet Baker ou encore Eminem.

Invitation au voyage et transgression des frontières, voilà la carte de route de Take the Biscuit qui emporte avec lui le spectateur pour un road trip revitalisant et déjanté ! Distribution: Chant/Bugle : Garance Plunier

Guitare électrique : Alexis Delva

Batterie : Jean-Louis Renou +33 4 68 72 30 55 dernière mise à jour : 2021-08-04 par A.D.T. de l’Aude / Arts Vivants 11

