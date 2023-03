Take Shelter Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le samedi 01 avril 2023

de 14h00 à 16h00

. gratuit

Evénement en partenariat avec l’association L’Envers de Paris. Synopsis: Curtis LaForche mène une vie paisible avec sa femme et sa fille quand il devient sujet à de violents cauchemars. La menace d’une tornade l’obsède. Des visions apocalyptiques envahissent peu à peu son esprit. Son comportement inexplicable fragilise son couple et provoque l’incompréhension de ses proches. Rien ne peut en effet vaincre la terreur qui l’habite… Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure 75015 Paris Contact : https://www.patronagelaique.eu/event-details/take-shelter 01 40 60 86 00 ecrire@patronagelaique.fr https://www.facebook.com/pljvparis https://www.facebook.com/pljvparis

