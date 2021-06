Paris Terrasse du Trabendo Paris Take Me Out : Supersonic Hors Les Murs • Juillet / Août 2021 Terrasse du Trabendo Paris Catégorie d’évènement: Paris

Take Me Out : Supersonic Hors Les Murs • Juillet / Août 2021 Terrasse du Trabendo, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 1 juillet 2021

de 20h à 22h

Le vendredi 2 juillet 2021

de 20h à 22h

Le samedi 3 juillet 2021

de 20h à 22h

Le mardi 6 juillet 2021

de 20h à 22h

Le mercredi 7 juillet 2021

de 20h à 22h

Le jeudi 8 juillet 2021

de 20h à 22h

Le vendredi 9 juillet 2021

de 20h à 22h

Le samedi 10 juillet 2021

de 20h à 22h

gratuit

Le Supersonic est de retour pour la deuxième édition de notre hors les murs « Take Me Out ». Des concerts, des dj sets, des foodtrucks, des parties de baby-foot, des vinyles en plein air ! Le Supersonic est de retour sur la terrasse du Trabendo pour ce deuxième été si particulier. Notre club de la rue Biscornet n’a toujours pas l’autorisation de rouvrir ses portes, alors on en profite pour vous embarquer en plein cœur du Parc de La Villette, pour vous faire danser et (re)découvrir de nombreux groupes tout l’été ! En Juillet, retrouvez la team Beach Youth • Berling Berlin • Brusque • Cosse • Les Clopes • Denys & The Roses • Doodseskader • Dye Crap • Fuzzy Vox • Good Morning TV • Gurl • Great Mountain Fire • Guadal Tejaz • Hoorsees • Howlin’ Jaws • Johnny Mafia • Lonely Walk • Lulu Van Trapp • Mad Foxes • Marble Slave • Mascara • Minuit Machine • Murman Tsuladze • Nor Belgraad • Ojos • PÆrish • Pop Crimes • Purrs • Romance • Serpent • Sheitan & The Pussy Magnets • The Twin Souls • Terrier • Tapeworms • Victor Mechanick • Whacks • Wild Fox … La playlist Take Me Out de Juillet est ici : https://open.spotify.com/playlist/0IZvXgVBjGgZBzlkHtyc04 Tous les évènements Facebook sont ici : https://www.facebook.com/supersonicbastille/events Et on vous annonce la programmation du mois d’Août bientôt ! Infos pratiques : Entrée gratuite (dans la limite des places disponibles)

Juillet, Août 2021 : du mardi au samedi de 19h à 02h

En plein air, sur la terrasse du Trabendo (211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris)

Buvette et Foodtrucks sur place: CB only Situation sanitaire : Veuillez svp respecter la distanciation physique entre vous, porter votre masque tout au long de la soirée et vous laver les mains régulièrement (du gel hydroalcoolique est à votre disposition). Le virus circule toujours, il est important de continuer à respecter les gestes barrières encore quelques temps… comme ça nous pourrons voir le Supersonic et le Trabendo rouvrir tout bientôt. Concerts -> Rock Terrasse du Trabendo 211 Avenue Jean Jaurès Parc de La Villette Paris 75019

