Take Me Out et Katy Kirby en concert au Badaboum ! Badaboum Paris, dimanche 9 juin 2024.

Le dimanche 09 juin 2024

de 19h00 à 22h30

.Tout public. payant

19,38 euros.

L’indie folk envoûtant de l’Américaine Katy Kirby vient de se dévoiler sur un 2ème album, « Blue Raspberry », à découvrir en live au Badaboum à Paris !

Take Me Out présente… Katy Kirby en concert !

KATY KIRBY

(INDIE FOLK · NEW YORK, USA · ANTI- RECORDS)

Ne nous voilons pas la face : La « vraie vie » est un concept qui n’existe pas. Il n’y a que l’expérience et les négociations que nous entreprenons pour la partager avec d’autres personnes. Sur son deuxième album, Blue Raspberry, la compositrice new-yorkaise originaire du Texas Katy Kirby s’attaque de plein fouet aux artifices de l’intimité : les paillettes étalées sur les paupières, les sourires allumés avec un bourdonnement électrique, le parfum de rose synthétique sur celle qui s’est parfumée rien que pour vous. Exégèse de la première relation queer de Kirby, Blue Raspberry retrace le crescendo et l’effondrement d’un nouvel amour, savourant chaque éclat en cours de route.

Blue Raspberry fait suite au premier album acclamé de Kirby, Cool Dry Place, également enregistré à Nashville et sorti en février 2021. Alors que les chansons de cet album se déroulent pendant que Kirby trouve sa voix, Blue Raspberry est un deuxième effort poli et confiant qui approfondit les questions qui ont traversé Cool Dry Place sur la façon dont les gens peuvent se rejoindre malgré toutes les zones de danger où la connexion humaine s’effondre.

https://katykirbyon.bandcamp.com/album/blue-raspberry

https://www.youtube.com/c/KatyKirby

https://www.instagram.com/katykirbs/

Ouverture de la billetterie le Vendredi 1er Mars à 10h :

Prévente à 18 euros / 22 euros sur place

https://takemeout-production.fr

Badaboum 2 B Rue des Taillandiers 75011

