Take Me Out · Widowspeak en concert au Point Éphémère Point Éphémère Paris, 2 mai 2024, Paris.

Le jeudi 02 mai 2024

de 19h00 à 23h00

.Tout public. payant Billet : 17.92 EUR

Rendez-vous avec le duo New-Yorkais Widowspeak au Point Éphémère pour une soirée pleine de ballades à la dérive et de murs de son chargés de réverbération, entre dream pop 90s et psych rock 60s !

Take Me Out et le Point Éphémère présentent…

Widowspeak en concert à Paris !

Tickets : https://link.dice.fm/J37890e19925

WIDOWSPEAK

(Dream pop / New York, USA)

Widowspeak se préoccupe toujours de l’influence du lieu et du passage du temps sur l’expérience personnelle : la façon dont les souvenirs vifs peuvent ressembler à des films ou à des rêves. Ancré dans le partenariat créatif de la chanteuse et compositrice Molly Hamilton et du guitariste Robert Earl Thomas, Widowspeak fonctionne essentiellement comme un duo qui écrit des chansons avec des refrains qui font frémir l’oreille et de gros accords de guitare, soutenus par des arrangements chaleureux et expansifs.

Sur scène, la dynamique oscille entre ballades à la dérive et murs de son chargés de réverbération, le tout avec une approche humble et décontractée, à la Velvet. Voir Widowspeak en concert, c’est trouver le groupe à son habitude et à son meilleur : trouver un équilibre magistral et cathartique entre la douceur des yeux et la mélancolie résignée.

Le groupe s’est formé en 2010 à New York, à partir d’une scène musicale fertile alors centrée sur les salles DIY et les entrepôts de répétition du nord de Brooklyn. Peu après ses premiers concerts, le groupe a été signé sur le label indépendant local Captured Tracks, et s’est fait une place parmi des groupes de même sensibilité tels que DIIV, Wild Nothing, Beach Fossils, Blouse et Mac DeMarco, et aux côtés des rééditions shoegaze, pop et de raretés pour lesquelles le label est réputé.

Depuis, à travers six albums appréciés et des années de tournée, Widowspeak n’a cessé d’affiner son art. Chaque entrée dans leur catalogue a marqué une réimagination subtile du son du groupe, bien que certains points de référence restent les mêmes : la dream pop des années 90 et le psych rock des années 60.

ÉCOUTER

https://widowspeak.bandcamp.com/

REGARDER

https://www.youtube.com/@WIDOWSPEAK/videos

AIMER

https://www.instagram.com/widowspeaking/

—

INFOS PRATIQUES

Jeudi 2 Mai 2024

Point Éphémère

200 Quai de Valmy, 75010 Paris

Billetterie ouverte : https://link.dice.fm/J37890e19925

Inscription à la newsletter : http://eepurl.com/hV38UT

Point Éphémère 200 Quai de Valmy 75010 Paris

Contact : https://fb.me/e/8h2R4B84s https://fb.me/e/8h2R4B84s https://link.dice.fm/J37890e19925

Take Me Out · Widowspeak en concert au Point Éphémère