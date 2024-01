Take Me Out · Vive La Fête + Fragrance. en concert au Trabendo ! Trabendo Paris, vendredi 12 avril 2024.

Le vendredi 12 avril 2024

de 19h00 à 23h00

.Public adolescents adultes. payant Billet : 29 EUR

Le groupe culte d’electroclash belge Vive la Fête vient fêter ses 25 ans au Trabendo !

VIVE LA FÊTE

(Electroclash / Gand, BEL)

Vive la Fête, groupe électro belge composé d’Els Pynoo et de Danny Mommens, fête son 25e anniversaire. Et cela signifie qu’il est temps de faire la fête !

Il y a exactement 25 ans sortait le premier EP de Vive la Fête, « Je Ne Veux Pas ». Danny Mommens jouait encore dans dEUS et a trouvé dans Vive la Fête l’occasion de créer quelque chose avec sa petite amie Els Pynoo. Avec « Nuit Blanche » (2003), Vive la Fête s’installait définitivement au sommet de l’électroclash, et n’a depuis cessé de recevoir des éloges de la critique et de tourner dans le monde entier.

Rendez-vous au Trabendo le 12 Avril 2024 pour vous joindre à la fête !

FRAGRANCE.

(Synthpop / Paris, FR)

Fragrance. est un projet porté par Matthieu Roche. Flirtant entre synthpop mélancolique et électro sombre, la voix enivrante de Matthieu, ses synthés rêveurs et ses rythmes dansants définissent le son de Fragrance.

Parallèlement à la sortie de ses deux albums, il a également été remarqué pour ses collaborations fructueuses avec Mylène Farmer ou Maya Postepski et pour ses concerts sur diverses scènes européennes, notamment aux côtés de TR/ST, Linea Aspera ou Molly Nilsson.

Trabendo 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

https://ticketmaster.fr/fr/manifestation/vive-la-fete-billet/idmanif/569042

