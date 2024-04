Take Me Out · The White Buffalo en concert au Cabaret Sauvage ! Badaboum Paris, mardi 22 octobre 2024.

Le mardi 22 octobre 2024

de 19h00 à 22h30

.Public adultes. payant Billet : 27 EUR

Entre country, folk, americana et rock, l’Américain Jake Smith – aka The White Buffalo – viendra envoûter le Cabaret Sauvage à Paris !

Take Me Out présente…

The White Buffalo en concert à Paris !

THE WHITE BUFFALO

L’Américain Jake Smith, aka The White Buffalo, s’est construit au fil des années une réputation sans pareille pour le poids émotionnel de ses compositions. Son bariton signature se déploie entre country, folk, americana et rock, mais son travail reste véritablement inclassable.

Pour son dernier album, Year of The Dark Horse (2022), il s’agissait de s’appuyer sur les gloires passées, en ajoutant des moments frais, excitants et plus marginaux à un style et à un son qui ont vu sa musique prendre de l’ampleur dans le monde entier, soutenue par des placements clés dans le monde de la télévision et du cinéma (« Sons Of Anarchy », « Californication », « The Punisher », « The Terminal List », etc.)

Year of The Dark Horse est l’œuvre la plus imprévisible et la plus inventive de The White Buffalo à ce jour, la plus complète aussi – surprenante, spontanée et spectaculairement résistante aux genres.

ÉCOUTER

https://soundcloud.com/thewhitebuffalo

REGARDER

https://www.youtube.com/@TheWhiteBuffaloMusic

AIMER

https://www.instagram.com/buffaloco/

—

INFOS PRATIQUES

Mardi 22 Octobre 2024

Cabaret Sauvage

Parc de La Villette

59 Bd Macdonald, 75019 Paris

Ouverture de la billetterie le 12 Avril à 10h :

https://t.ly/Nu4AI

Inscription à la newsletter

http://eepurl.com/hV38UT

Badaboum 2 B Rue des Taillandiers 75011

Contact : https://fb.me/e/1kOz4v3oo https://fb.me/e/1kOz4v3oo https://t.ly/Nu4AI

Take Me Out · The White Buffalo en concert au Cabaret Sauvage !