Take Me Out · Teen Mortgage en concert au Point Éphémère ! Point Éphémère Paris, mardi 18 juin 2024.

Le mardi 18 juin 2024

de 19h00 à 22h30

.Tout public. payant Billet : 19.04 EUR

Le duo américain Teen Mortgage débarque au Point Éphémère avec son garage punk recommandé par Iggy Pop ! Un rendez-vous immanquable pour les fans de Fidlar, Nirvana et Hüsker Du.

Take Me Out et le Point Éphémère présentent…

Teen Mortgage en concert !

TEEN MORTGAGE

(Garage punk – Washington DC, USA)

Les Teen Mortgage de Washington DC ont émergé de la soupe punk primitive de la ville en 2017 après que le guitariste/chanteur James Guile ait déménagé de Liverpool, au Royaume-Uni, pour s’installer dans la capitale nationale et que, par un coup de chance, il ait pu rapidement trouver le batteur Ed Barkauskas grâce à une annonce désespérée sur Craigslist.

En tant que duo, ils se démarquent en croisant l’agression hardcore de la côte est et le garage/surf sleaze avec un accent sur la sensibilité pop. Ce mélange sonore a parfaitement préparé le terrain pour que James Guile puisse illustrer ce qu’il décrit comme « l’absurdité de vivre à l’ère du capitalisme tardif et du féodalisme technologique ».

L’intensité acerbe de Teen Mortgage a été remarquée par le label King Pizza Records de Brooklyn, qui a sorti l’EP Life/Death du duo en 2019 et Smoked en 2021. Les chansons de ces EP ont valu à Teen Mortgage des placements chez Shameless, Vans Park Series et Evil Bikes, ainsi que des premières parties de groupes notables tels que The Chats, Mike Krol, Bass Drum Of Death, Jeff The Brotherhood, etc.

Réputé pour ses concerts tapageurs, Teen Mortgage fait exploser une bombe sonore qui ne laisse aucune place à l’apathie, encore moins au temps de respirer. Les riffs caustiques et le ricanement de Guile, associés à la force de Barakauskas, ont favorisé l’émergence d’un nouveau lieu de rencontre pour tous ceux qui cherchent un endroit où se réunir.

« Ces gars-là font sensation » – Iggy Pop

Si vous aimez / For fans of Fidlar, Hüsker Du, Nirvana

—

Point Éphémère

200 Quai de Valmy, 75010 Paris

