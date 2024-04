Take Me Out · Swim Deep en concert au Point Éphémère ! Point Éphémère Paris, dimanche 22 septembre 2024.

Le dimanche 22 septembre 2024

de 20h00 à 22h30

.Public adultes. payant Billet : 20.16 EUR

Le groupe d’indie rock anglais Swim Deep revient jouer à Paris pour la première fois depuis presque 10 ans ! Ne les loupez pas pour cette soirée au Point Éphémère

Take Me Out & le Point Éphémère présentent…

Swim Deep en concert à Paris !

Tickets : https://link.dice.fm/acb96b96833f

SWIM DEEP

(Indie rock · Birmingham, UK)

Si une chose est claire à l’écoute de leur quatrième album « There’s A Big Star Outside », c’est que Swim Deep n’est plus le groupe que vous avez toujours connu. Après avoir traversé des montagnes russes, des hauts et des bas professionnels, le quintette émerge en 2024 en ayant navigué dans une renaissance créative.

Le premier extrait de l’album, » How Many Love Songs Have Died In Vegas « , est une chanson d’amour empreinte d’anxiété qui fait référence à l’expérience du frontman Austin qui, enfant, a été témoin du mariage brisé de ses parents et de la façon dont cela l’a affecté à son tour et dans ses propres relations.

L’album, qui sort le 7 juin, existe en dehors des périodes difficiles vécues par le groupe. Il s’agit moins de courir après les prochains échelons du succès que de clouer leur drapeau au mât en tant qu’artistes, en tant qu’adultes et en tant que groupe qui a toujours été là pour plus que des scènes éphémères et des buzz de début de carrière.

https://www.instagram.com/swimdeepbaby/

INFOS PRATIQUES

Dimanche 22 Septembre 2024

Point Éphémère

200 Quai de Valmy, 75010 Paris

Ouverture de la billetterie le 5 Avril à 10h :

https://link.dice.fm/acb96b96833f

Point Éphémère 200 Quai de Valmy 75010

