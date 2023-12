Take Me Out · Psymon Spine en concert au PopUp! PopUp! Paris, 20 mai 2024, Paris.

Le lundi 20 mai 2024

de 19h00 à 22h30

.Tout public. payant Billet : 13 EUR

Le groupe de pop expérimentale de Brooklyn Psymon Spine viendra jouer ses titres fusionnant la pop psychédélique et les grooves profonds de la dance music au PopUp! le 20 Mai 2024

Take Me Out et le PopUp! présentent…

Psymon Spine en concert !

Tickets : https://link.dice.fm/lac66120815b

PSYMON SPINE

(Experimental psych-pop / Brooklyn, USA)

Fusionnant la pop psychédélique et les grooves profonds de la dance music, la musique du groupe de pop expérimentale de Brooklyn Psymon Spine est suintante d’une grandeur mélodique accessible au premier contact – mais ses membres emmènent leurs chansons loin des sentiers battus, explorant les sentiments compliqués et la catharsis à travers une approche singulière des sons électroniques et dance.

Les origines de Psymon Spine remontent aux membres fondateurs Noah Prebish et Peter Spears, qui se sont rencontrés à l’université et citent des influences comme Talking Heads et Os Mutantes, ainsi que la frénésie de la scène dance de New York.

Plus tard rejoints par le producteur/claviériste Brother Michael et l’ancienne membre du groupe dreampop Barrie, Sabine Holler, ils explorent ensemble des sons électroniques allant des ruptures rythmiques à haute énergie du disco à la construction ascendante de la première techno et à la pulsation indélébile et incessante de la motorik.

Psymon Spine appose sa propre marque addictive sur les sons du passé, avec des surprises à chaque tournant.

ÉCOUTER

https://psymonspine.bandcamp.com/track/boys

REGARDER

https://www.youtube.com/@psymonspine

AIMER

https://www.instagram.com/psymonspine.llc

—

PopUp !

14 Rue Abel, 75012 Paris

Métros Ledru Rollin et Gare de Lyon

Ouverture de la billetterie le 1er Décembre à 11h :

https://link.dice.fm/lac66120815b

Prévente à 13€ / 16€ sur place

PopUp! 14 Rue Abel 75012 Paris

Take Me Out · Psymon Spine en concert au PopUp!