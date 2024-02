Take Me Out · Naked Lungs en concert à La Mécanique Ondulatoire ! La Mécanique Ondulatoire Paris, vendredi 3 mai 2024.

Le vendredi 03 mai 2024

de 19h00 à 22h30

.Tout public. payant Billet : 13.26 EUR

Les Irlandais Naked Lungs vous donnent rendez-vous à La Mécanique Ondulatoire pour profiter en live de leur noise punk explosif, et présenter leur album « Doomscroll » sorti en 2023 !

Take Me Out présente…

Naked Lungs en concert à Paris !

Tickets : https://link.dice.fm/W9f9153f3136

NAKED LUNGS

(Noise punk / Dublin, IRL)

Vous voulez ressentir quelque chose ?

Naked Lungs est un énigmatique groupe noise-punk irlandais, mélangeant une instrumentation dure et lourde avec des accroches mélodiques pour créer une libération cathartique et émotionnelle dans leurs morceaux. Leur univers musical est fait de paysages sonores distordus et de rythmes entraînants, avec une approche unique de la structure des chansons et des paroles.

Leur premier album très attendu, « Doomscroll », enregistré et mixé par Daniel Fox de Gilla Band aux Sonic Studios de Dublin, est paru en Août 2023. Au fil des morceaux, l’album reproduit le flux et le défilement que l’on peut ressentir lorsqu’on parcourt des lots de nouvelles négatives. L’album contient toujours la même puissance caustique pour laquelle le groupe a été encensé, mais se penche par endroits sur un territoire plus mélodique et mesuré avec des voix chantées et une instrumentation atmosphérique proches du post-rock.

Cette sortie arrive après une année 2022 triomphale, au cours de laquelle le groupe a sorti plusieurs singles et un EP éponyme qui a été acclamé dans le monde entier et diffusé sur BBC Radio 1 et BBC Radio 6 Music. Ils ont ensuite enchaîné avec une année de concerts de haut niveau, dont une tournée britannique en tête d’affiche, plusieurs concerts à guichets fermés à Dublin et une série de festivals qui les a vus jouer au Great Escape, ainsi qu’aux Otherside Festival, Mutations Festival, et bien d’autres encore.

Le premier album de Naked Lungs, qui a déjà été sélectionné par le NME comme l’un des 100 meilleurs albums de 2023, est une démonstration pulvérisante d’un groupe capable de répondre à toute la ferveur qui s’est développée autour de lui, tout en continuant à défier les étiquettes. Arrêtez de scroller, posez votre téléphone et prêtez attention.

Si vous aimez / For fans of Gilla Band, The Psychotic Monks & Ditz

https://nakedlungs.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/@nakedlungsband

https://www.instagram.com/naked_lungs/

