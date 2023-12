Take Me Out · Mutual Benefit en concert au PopUp! PopUp! Paris, 8 mars 2024 19:00, Paris.

Le vendredi 08 mars 2024

de 19h00 à 22h30

.Tout public. payant Billet : 13 EUR

La folk astrale du new-yorkais Mutual Benefit viendra se saisir du PopUp! le 8 Mars 2024 pour fêter la sortie de son nouvel album « Growing on the Edges » !

Take Me Out et le PopUp! présentent…

Mutual Benefit en concert !

Tickets : https://link.dice.fm/R763a6a214de

MUTUAL BENEFIT

(Folk astrale / New-York, USA)

Projet collaboratif du chanteur et multi-instrumentiste Jordan Lee, Mutual Benefit mêle folk, pop psychédélique et techniques d’enregistrement expérimentales pour créer des morceaux fragiles et emplis d’espoir rappelant les travaux de Sufjan Stevens, The Microphones et The Antlers.

Originaire de Columbus, dans l’Ohio, Jordan Lee a commencé à écrire au lycée, inspiré par des noms comme Elliott Smith. Après les études, il s’en va pour le Texas et commence à prendre le chemin de l’expérimentation musicale, en incorporant à ses créations des enregistrements de sons qui l’entourent.

Sa première sortie sous le nom de Mutual Benefit, « Figure in Black », remonte à 2009, et a tracé le chemin à sa carrière prolifique et entourée d’un grand nombre d’artistes. Son dernier effort en date, « Growing at the Edges », est paru cette année chez Transgressive Records.

—

PopUp !

14 Rue Abel, 75012 Paris

Métros Ledru Rollin et Gare de Lyon

Ouverture de la billetterie le 1er Décembre à 10h :

PopUp! 14 Rue Abel 75012 Paris

