Take Me Out · LLNN + Sugar Horse
Glazart Paris, 4 février 2024 19:00, Paris.

Le dimanche 04 février 2024

de 19h00 à 23h00

.Tout public. payant Billet : 19.38 EUR

Les danois LLNN (Apocalyptic Post-hardcore) et les anglais Sugar Horse (Doom / Shoegaze) seront en concert au Glazart à Paris le 4 Février 2024 !

Post In Paris présente…

LLNN

(Apocalyptic Post-hardcore – Copenhague, DK)

FFO : NEUROSIS, CULT OF LUNA, AMENRA

LLNN, quatuor de Copenhague a créé et affiné un son post hardcore suffocant qui lui est propre. Mélange de sludge metal et éléments de science-fiction sinistres à coups de drones massifs, LLNN s’impose comme un des nouveaux groupes favori du public par leur set magistral dans des festivals de renom tels que Roadburn (NL), Roskilde Festival (DEN), Desertfest (UK), Hellfest (FR) ou encore ArcTanGent (UK).

En 2021, le groupe dévoile son troisième album chez Pelagic Records (The Ocean, Cult of Luna, Mono, Envy), véritable tourbillon de riffs lourds, de vagues de distorsion, de destruction totale et d’humeurs négatives, est acclamé par la critique lors de sa sortie.

On vous donne rendez vous pour découvrir ce groupe singulier et rare pour une soirée suspendue dans le son et la furie.

SUGAR HORSE

(Doom / Shoegaze – Bristol, UK)

FFO : OHHMS, OCEANSIZE, NATURE MORTE

Beaucoup de gens considèrent le nom Sugar Horse comme une référence à la drogue, ce qui est tout à fait approprié pour un groupe qui sonne comme les derniers moments d’une beuverie de trois jours. S’élançant sauvagement entre l’obscurité et la lumière, la douleur et la félicité, le sacré et le profane, leur musique est imprévisible et sans retenue. Ils viennent défendre leur nouvel EP, Waterloo Teeth, projet à plusieurs mains parmi lesquelles on retrouvera des membres de Conjurer, IDLES, Biffy Clyro, Heriot, The St Pierre Snake Invasion, Beak>.

https://link.dice.fm/m00c4c883b88

Dimanche 4 février 2024 – 20H

LE GLAZART

7 Avenue de la Porte de La Villette 75019 Paris

Contact : https://fb.me/e/h7eyB3g2e
https://link.dice.fm/m00c4c883b88

