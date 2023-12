Take Me Out · Leap en concert à L’International, Paris L’International Paris, 24 avril 2024 20:00, Paris.

Le mercredi 24 avril 2024

de 19h00 à 23h00

.Tout public. payant Billet : 13 EUR

LEAP vous emmène dans les bas-fonds tordus de Londres avec ses refrains accrocheurs imprégnés de rock and roll et son mélange de guitares indie grunge et de percussions puissantes!

Take Me Out présente…

LEAP en concert !

LEAP

(Indie rock – Londres, UK)

Des refrains indéniablement accrocheurs, des extrêmes imprégnés de rock and roll, et la voix unique de Jack vous emmènent dans un voyage à travers les bas-fonds tordus de Londres. Le groupe a reçu le soutien de Rolling Stone, MTV, Flux FM, Earmilk, its all indie, fame magazine, BBC Radio6, BBC Introducing, Amazing Radio et bien d’autres encore.

Avec un mélange de guitares indie grunge, de percussions puissantes et d’un soupçon d’électronique, LEAP semble marquer un nouveau départ pour un groupe sur le point de faire de grandes vagues.

L’INTERNATIONAL

5 rue Moret, Paris 11

Accès libre au bar du RDC

Happy-hour de 18h à 20h

Métro : Ménilmontant (L2), Oberkampf (L5 et L9), Parmentier (L3)

Ouverture de la billetterie le 8 décembre à 10h

