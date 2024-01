Take Me Out · IST IST + October Drift en concert à L’International ! L’International Paris, mardi 12 mars 2024.

Le mardi 12 mars 2024

de 19h00 à 22h30

.Tout public. payant Billet : 11.22 EUR

IST IST, « l’un des groupes les plus excitants de Manchester », viendra jouer son post-punk explosif rappelant Editors et Joy Division à L’International, en compagnie de October Drift !

Take Me Out présente…

IST IST + October Drift en concert !

Tickets : https://link.dice.fm/T5f54627564a

IST IST

(Post-punk / Manchester, UK)

IST IST, « l’un des groupes les plus excitants de Manchester » est un quatuor Mancunien fondé en 2014 qui s’est depuis forgé une formidable réputation grâce à des concerts post-punk intenses et sans compromis et à une éthique de travail DIY féroce.

« Comparables à des noms tels que Joy Division et Editors avec leur style vocal très distinctif et leur penchant pour l’indie des années 80, IST IST sont en train de créer leur propre style d’indie magnifiquement déployé, accrocheur et brillant comme l’âge d’or de la musique. » (Clunk)

Leur 1er album « Architecture » (2020) est sorti sur leur propre label Kind Violence Records. « The Art of Lying » (2021) a scellé IST IST comme l’une des figures de prove d’une nouvelle ère musicale née à Manchester. Après des dates à guichets fermés en Angleterre et en Europe, IST IST a joué en tête d’affiche de l’02 Ritz à Manchester le jour de la sortie de son 3ème effort cette année: « Protagonists ».

ÉCOUTER

https://t.ly/3pq_3

REGARDER

https://www.youtube.com/@ististmusic

AIMER

https://www.instagram.com/ististmusic

OCTOBER DRIFT

(Alt rock / Taunton, UK)

Après le succès de leur premier album « Forever Whatever », sorti au début de l’année 2020, et avec une base solide construite sur des années de tournées et d’écriture, October Drift a affirmé sa place en tant que nouvelle présence importante avec son rock lourd et influencé par la pop, apportant une injection rajeunissante de sang frais dans le genre.

Leur nouvel album « I Don’t Belong Anywhere » (Physical Education Recordings) est tendu et viscéral, un pas en avant pour le groupe vers un son encore plus puissant et brutal. Il est le totem d’October Drift pour nous rassembler à nouveau.

Après avoir déjà enthousiasmé le public de grands festivals ainsi que celui de sa grande tournée européenne avec Editors, We Are Scientists, Archive & Slow Readers Club, leur discographie condense des années de tournées incessantes et de performances savamment élaborées pour présenter des compositions sans faille, déclarations d’intention d’un groupe plus que prêt à consolider sa place en tant que future icône.

ÉCOUTER

https://shorturl.at/grJS9

REGARDER

https://www.youtube.com/@octoberdrift

AIMER

https://www.instagram.com/octoberdrift/

—

L’INTERNATIONAL

5 rue Moret, Paris 11

Accès libre au bar du RDC

Happy-hour de 18h à 20h

Métro : Ménilmontant (L2), Oberkampf (L5 et L9), Parmentier (L3)

Billetterie ouverte : https://link.dice.fm/T5f54627564a

L’International 5 rue Moret 75011 Paris

Contact : https://fb.me/e/67tolu7ls https://fb.me/e/67tolu7ls https://link.dice.fm/T5f54627564a

Take Me Out · IST IST + October Drift en concert à L’International !